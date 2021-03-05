ГКНБ: Взлом аккаунта Садыра Жапарова на Facebook осуществлен из-за рубежа

Взлом аккаунта Садыра Жапарова на Facebook осуществлен из-за рубежа

По факту взлома личной страницы в социальной сети Facebook президента КР Садыра Жапарова ведется проверка, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По ее данным, установлено, что взлом был осуществлен из-за рубежа.

В настоящее время ведется соответствующая работа по данному инциденту.