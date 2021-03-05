ГКНБ: Взлом аккаунта Садыра Жапарова на Facebook осуществлен из-за рубежа

Взлом аккаунта Садыра Жапарова на Facebook осуществлен из-за рубежа
По факту взлома личной страницы в социальной сети Facebook президента КР Садыра Жапарова ведется проверка, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.
По ее данным, установлено, что взлом был осуществлен из-за рубежа.
В настоящее время ведется соответствующая работа по данному инциденту.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!