Представителям политических партий Жалал-Абадской области рассказали, как будет обеспечена достоверность голосования

Бишкек, "Саясат. kg". Участники были проинформированы, что 11 апреля 2021 года состоятся выборы депутатов 448 местных кенешей, из них 28 городских кенешей, 420 айыльных кенешей.
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республки провела семинар по основам выборного процесса для представителе политических партий, подавших списки избирателей в Жалал-Абадский, Кок-Жангакский и Базар-Коргонский городской кенеши. Обучение проводится по ключевым вопросам избирательного процесса в рамках партнерства с ПРООН в Кыргызской Республике.
Участники были проинформированы, что 11 апреля 2021 года состоятся выборы депутатов 448 местных кенешей, из них 28 городских кенешей, 420 айыльных кенешей.
“По сравнению с выборами в местные кенеши в 2016 году количество избирателей увеличилось на 1 274 923 избирателя и составило 3 563 574 человека. В настоящее время ЦИК КР совместно с ГРС проводит полномасштабную работу по включению граждан, непрошедших биометрическую регистрацию, в список избирателей. Для этого в течение 20 дней информационные автобусы постетят 130 городов и аймаков, чтобы дать гражданам возможность сдать биометрические данные, подать на обмен паспорта, задать интересующие вопросы по выборам в местные кенеши”, - рассказала председатель ЦИК КР Н.Шайлдабекова.
На встрече отмечалось, что список избирателей, который раньше формировался и выгружался непосредственно перед выборами, теперь находится в постоянном доступе, разделен по границам избирательных участков на сайте https://tizme.gov.kg//. Это важно для прозрачности избирательного процесса, теперь постоянно открытый список в межвыборный период уточняется ежемесячно, в выборный период – каждый день. Также был увеличен на 20 дней срок уточнения в списках.
Представителям политических партий рассказали о том, что достоверность голосования на выборах будут обеспечивать автоматически считывающие урны, которые в течении дня голосования не подключены к сетям; не распространяют тайну голосования. Данные перед отправкой шифруются и передаются по защищенным каналам связи.
После оглашения итогов голосования протокол об итогах голосования, первичные, итоговые чеки об идентификации избирателей и автоматически считывающих урн, заверенные печатью участковой избирательной комиссии, направляются на центральный сервер Центральной избирательной комиссии путем сканирования через автоматически считывающие урны. Передача данных по завершении голосования (после подключения к сети) осуществляется бесконтактно в автоматическом режиме, все отчеты публикуются на портале protocol.shailoo.gov.kg.
Также на выборах используется оборудование идентификации - комплекты идентификационного оборудования являются объектом доступа без внешнего воздействия. Данные зашифрованы, без возможности передачи, не подключены к интернет-сетям.
Было сказано, что ЦИК КР проводит систематичесское обучение операторов автоматически считывающих урн, а также членов территориальных и участковых избирательных комиссий систем, активно сотрудничает с общественными наблюдателями, чтобы провести выборы, исходя из принципов законности.
Участники получили информацию по всем этапам выборного процесса, включая правила агитации и правила обеспечения прозрачности финансирования избирательных фндов партий/кандидатов, также была дана информацию по разрешению избирательных споров
Было уделено внимание финансированию избирательных фондов кандидатам и политическим партиям для финансирования предвыборной кампании в порядке.
Было отмечено, что избирательные фонды политических партий, выдвинувших список кандидатов в Бишкекский, Ошский городские кенеши, могут формироваться, за счет следующих денежных средств:
1) собственные средства кандидата, включенного в список кандидатов, размер которых не может превышать расчетный показатель более чем в 1000 раз;
2) собственные средства политической партии, размер которых не может превышать расчетный показатель более чем в 5000 раз;
3) пожертвования физических лиц, размер которых не может превышать расчетный показатель более чем в 1000 раз;
4) пожертвования юридических лиц, размер которых не может превышать расчетный показатель более чем в 3000 раз.
Предельная сумма расходов политической партии за счет средств избирательного фонда не может превышать расчетный показатель более чем в 150000 раз.
3. Избирательные фонды политических партий, выдвинувших список кандидатов в городские кенеши, за исключением городов, указанных в части 2 настоящей статьи, могут формироваться за счет следующих денежных средств:
1) собственные средства кандидата, включенного в список кандидатов, размер которых не может превышать расчетный показатель более чем в 500 раз;
2) собственные средства политической партии, размер которых не может превышать расчетный показатель более чем в 5000 раз;
3) пожертвования физических лиц, размер которых не может превышать расчетный показатель более чем в 1000 раз;
4) пожертвования юридических лиц, размер которых не может превышать расчетный показатель более чем в 2000 раз.
Предельная сумма расходов политической партии за счет средств избирательного фонда не может превышать расчетный показатель более чем в 50000 раз.
Пресс-служба ЦИК КР
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!