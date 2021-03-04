Жители Ноокенского и Сакалдинского айыл окмоту воспользовались услугами мобильных автобусов

Бишкек, "Саясат. kg". Местные жители Ноокенского и Сакалдинского айыл окмоту Ноокенского района Джалал-Абадской области сегодня, 4 марта 2021 года, смогли воспользоваться услугами мобильных автобусов.
Сотрудники ЦИК и ГРС оказали мобильную помощь местному населению в прохождении регистрации биометрических данных, подаче документов на обмен паспорта, осуществлении регистрации по месту постоянного жительства (прописке), в получении электронной цифровой подписи, а также ответили на вопросы, касающиеся предстоящих выборов депутатов местных кенешей, назначенных на 11 апреля 2021 года.
Всего в Ноокенском районе Джалал-Абадской области количество граждан не прошедших биометрическую регистрацию составляет 7990 человек.
Работа мобильных автобусов проводится с целью расширения охвата населения биометрической регистрацией, на основании которой формируется список избирателей и обеспечивается достоверность подсчета голосов на выборах и референдумах.
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