Кыргызстан получит экономическую выгоду от производства российской вакцины

24 февраля в Москве состоялась первая встреча президентов России и Кыргызстана Владимира Путина и Садыра Жапарова.

Одной из центральных тем стала борьба с пандемией. В январе стороны договорились о бесплатной передаче 500 тыс. доз вакцины "Спутник V" Кыргызстану. В настоящее время Москва и Бишкек прорабатывают возможность организации производства вакцин в республике. Портал "Евразия.Эксперт" опубликовал интервью с экс-советником премьер-министра Кыргызстана Кубатом Рахимовым.

– Вы еще несколько месяцев назад озвучили идею о том, что Кыргызстан может запустить у себя производство российской вакцины. Откуда появилась эта идея?

– Прежде всего нужно сказать о том, что вопрос вакцин от коронавируса стал крайне политизированным, я бы даже сказал, геополитическим оружием в широком смысле этого слова. Борьба между основными центрами силы в нашем полицентричном мире проецировалась на уровне вакцин. В первую очередь надо говорить, конечно же, о российской вакцине, потому что она по крайней мере раньше была зарегистрирована.

Дальше необходимо говорить о китайской вакцине. Учитывая, что пандемия коронавируса началась в Китае, в Ухане, то у китайской стороны был запас времени и возможности по проведению исследований не только при разработке лекарств, которые борются с коронавирусом, но и собственно самой вакцины. Я так думаю, что здесь китайцы достигли серьезных успехов. Например, Республика Чили в первую очередь закупила миллионы доз именно китайской вакцины. А это о многом говорит.

Дальше идут компании, представленные, так называемым, коллективным Западом, которые также достаточно активно участвовали в этой борьбе. Другой вопрос, что наиболее известные из них, я имею ввиду Pfizer, пошли по пути наименьшего сопротивления с точки зрения разработки вакцины, но попали в ловушку ее транспортировки и хранения. Для их вакцины необходима так называемая ультрахолодовая цепь – минус 70 градусов. Например, Кыргызстан, несмотря на возможность получить ее бесплатно, на первом этапе был вынужден отказаться от американского препарата. Сейчас мы ждем помощи от ЮНИСЕФ, чтобы на ее средства к лету 2021 года построить эту ультрахолодовую цепь, и чтобы вакцина Pfizer могла зайти на территорию нашей республики. Пока же эту нишу пытается заполнить британская компания AstraZeneca.

Надо отметить, что это все происходит на фоне объявленных и подтвержденных российской стороной бесплатных блоков помощи.

Я думаю, нам необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы развернуть производство российской вакцины в Кыргызстане. Это будет выгодно для обеих сторон и с экономической точки зрения, и с точки зрения укрепления двусторонних отношений.

По сути, необходимо переходить в практическую плоскость действий, когда есть конкретные предприятия и алгоритмы действий, которые необходимо просто воплотить в жизнь, но без традиционных бюрократических инспираций. Поэтому этот проект должен быть на контроле президента.

– Где Кыргызстан найдет средства на реализацию данного проекта?

– Для реализации данного проекта я предлагал создать фонд вакцинации с тем, чтобы Кыргызстан под пул российских вакцин взяла кредит у России же. Российская Федерация – это крупнейший геополитический игрок, перед которым, в отличие от других крупных держав, наша страна не имеет задолженности. После списания долгов, по сути, она является чистым нетто экспортером инвестиций, но не держателем долга. Я думаю, что российская сторона может напрямую вернуться в "клуб кредиторов" Кыргызстана, как раз через фонд вакцинирования и систему, где коронавирус – это и триггер, и сугубо экономический фактор, который на выходе дает простой, но важный результат. Кто быстрее проведет вакцинацию своего населения, тот быстрее восстановит темпы экономического роста.

Здесь следует обратить внимание, на возможности вакцинирования. Минздрав Кыргызстана до своего реформирования заявил о том, что будет три этапа вакцинирования. Но что лично мне в этой этапности не совсем нравятся, так это то, что кыргызстанцев пожилого возраста отодвинули от первой очереди вакцинации. Я считаю, что здесь как раз-таки нужно идти по принципу минимакса. Судя по данным по смертности, наиболее уязвимая группа – это как раз пожилые люди, тогда как большая часть медицинских работников худо-бедно научились работать с этой средой, научились пользоваться возможностями защиты от коронавируса. Если смотреть статистику заражений, то медиков в ней все меньше и меньше. Я не говорю, что их нужно отодвинуть. Медики, как и люди из других групп риска, которые находятся в зоне контакта с большим количеством людей – правоохранительные органы, педагоги школьного образования и так далее, должны быть в первых эшелонах вакцинируемых, но и пожилых людей мы должны охватить в первую очередь. Это будет правильно с точки зрения социального эффекта и подтверждения реальности действий.

– Каковы шансы у этого предприятия? К сожалению, опыт показывает, что в силу самых разных причин далеко не все проекты приживаются в Кыргызстане?

– Производство российской вакцины должно стать приоритетной страновой задачей, потому что, как я уже не раз говорил о том, что на первом этапе коронавирус был триггером мирового экономического кризиса и ситуации в отдельно взятых странах мира, но потом он стал уже просто фактором.

Когда коронавирус проник уже во все сферы нашей жизни, наших социально-экономических реалий, мы должны приложить максимум усилий, для того чтобы вакцинировать большую часть населения, чтобы мы могли полностью открыться транспортным коммуникациям, свободе перемещения граждан, грузов, чтобы мы могли оперативно и эффективно восстановить туристическую отрасль и так далее.

Пусть многие считают меня оптимистом, но я уверен, что у нас есть очень хорошая перспектива в этом плане, даже несмотря на отставание в области биотеха.

– Казахстан и Узбекистан будут производить вакцину "Спутник V", для этого у данных республик имеется производственная фармацевтическая база. Есть ли какие-то базовые производственные массивы у Кыргызстана? Или же для выпуска вакцины необходимо наладить производство с нуля? Каковы могут быть его мощности?

– У нас есть неплохие перспективы выпуска российской вакцины – "Спутника V" или сибирской разработки "ЭпиВакКорона". Естественно для ее выпуска необходима база, связанная с фармацевтикой. Сразу скажу, что у нас нет возможностей запустить такое производство с нуля, нам необходима кооперация с теми предприятиями, которые так или иначе имеют опыт работы по международным медицинским стандартам, могут выпускать либо лекарственные препараты, либо какие-то физрастворы. К сожалению, за годы независимости мы растеряли достаточно много объектов в этой отрасли. Из тех, что остались, многие не совсем соответствуют критерям.

Между тем, у нас есть техническая возможность запуска цикла производства вакцины с соблюдением стандартов, заданных ее авторами, при условии, что основные компоненты будут поставляться производителем из Российской Федерации. Более того, у нас есть очень хороший шанс, что к концу 2021 года у нас будет вакцина своего производства, выпускаемая на базе российской оригинальной вакцины.

По сути, в Кыргызстане есть только одно предприятие, которое худо-бедно соответствует этим критериям. Эта компания имеет две производственные площадки – одну в Бишкеке, вторую большую и современную – в Сокулуке.

Но здесь очень важно и нужно говорить о том, что мы должны выработать простые правила игры, чтобы в дальнейшем не было каких-то бюрократических издержек. Как правило, в таких проектах возникают проволочки, в том числе попытки внедрить каких-то дополнительных контрагентов в цепочку или добавить неизвестных акционеров, поэтому здесь все должно быть прозрачно.

По сравнению с тем же Узбекистаном или Казахстаном, мы имеем возможность масштабировать производство до относительного удельного выпуска на душу населения, особенно с учетом того, что первый миллион доз будет чисто российский. За время вакцинирования мы, во-первых, подготовим достаточное количество медицинского персонала, который будет заниматься всеми этими процедурами и одновременно сможем отработать полностью технологический цикл по производству и по локализации производства российской вакцины от коронавируса.

Источник: vb.kg