Количество погибших от отравления в Аксыйском районе увеличилось до шести человек

В Аксыйском районе Джалал-Абадской от отравления скончались шесть человек.

Как сообщает пресс-служба Минздрава КР, три человека скончались в больнице, еще трое умерли дома.

Уточняется, что в Аксыйскую территориальную больницу сегодня в период с 03:00 до 04:30 обратились четверо граждан с пищевым отравлением, из которых трое скончались, несмотря на реанимационные мероприятия. Один пострадавший продолжает получать лечение, состояние оценивается как стабильное, средней тяжести. Еще три человека умерли дома.

По данным Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 2 марта 19 человек (жители с. Кара-Суу) обедали в кафе на территории Кара-Джигачского а/о Аксыйского района.

По словам пострадавших, в пищу употребляли салат, бешбармак и пили спирт, разведенный водой.

На месте специалисты проводят эпидемиологическое расследование и подворовой обход остальных участников застолья.

Источник: Элгезит