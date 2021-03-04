Садыр Жапаров 11-12 марта планирует посетить с визитом Узбекистан

Президент Садыр Жапаров 11-12 марта посетит с визитом Узбекистан.

Об этом сегодня на брифинге сообщил министр иностранных дел КР Руслан Казакбаев.

Глава МИД отметил, что уже поступило много приглашений на имя президента посетить те или иные страны с визитом. Однако глава государства в первую очередь намерен посетить соседние страны.

По словам Казакбаева, в ближайшее время Жапаров планирует также посетить Таджикистан, Туркменистан и Китай.

Источник: Элгезит