Кыргызстан и Казахстан договорились облегчить пересечение кыргызстанцами границы РК – Казакбаев

Кыргызстан и Казахстан договорились облегчить пересечение кыргызстанцами границы РК.

Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел КР Руслан Казакбаев.

Он отметил, что вопрос пересечения границ поднимался в рамках государственного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Казахстан 2-3 марта, который состоялся по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Он уточнил, что поднимался вопрос пересечения границы, возможность транзитного проезда граждан КР, направляющихся в Россию и Китай, а также вылетающих в третьи страны из Алматы.

«Сейчас процедура пересечения границ с Казахстаном сложная. Нужно получить приглашение с казахстанской стороны, согласование через МИД, оповещения посольства РК. Мы договорились облегчить эти процедуры. Граница со стороны Казахстана закрыта в связи с пандемией COVID-19», - сказал он.

Кроме того, он сообщил, что обсуждался вопрос открытия всех пунктов пропусков между Кыргызстаном и Казахстаном.

«Сейчас, как известно, работает только 4 пункта, еще 3 закрыты по разным причинам, в том числе на ремонт», - сказал глава МИД.

Помимо этого, Руслан Казакбаев добавил, что казахстанская сторона заявила о готовности увеличить проходимость людей на пункте пропуска «Ак-Жол-Кордай» после модернизации.

Также, по словам главы внешнеполитического ведомства Кыргызстана, в рамках визита была поднята проблема автомобильных грузоперевозчиков, также существование проблем у железнодорожных перевозчиков по маршруту Кыргызстан-Казахстан-Россия и Китай-Казахстан-Кыргызстан.

Источник: Кабар