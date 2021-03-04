ГКНБ: Сотрудник ОАО «НЭСК» вымогал у руководства компании должность директора

3 марта 2021 года в рамках досудебного производства С.М. задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Антикоррупционной службой Госкомитета нацбезопасности (АКС ГКНБ) КР в рамках проводимой работы по демонтажу коррупционных проявлений в сфере энергетики выявлен факт вымогательства должности у руководства ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (НЭСК), сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что один из руководителей структурных подразделений ОАО «НЭСК» «С.М.» путем шантажа и угроз предания огласке якобы имеющегося у него компрометирующих сведений, а также оказания воздействия через депутатов Жогорку Кенеша и других высокопоставленных должностных лиц, требовал у руководства ОАО «НЭСК» назначить его на вакантную должность директора одного из филиалов ОАО «НЭСК».

3 марта 2021 года в рамках досудебного производства С.М. задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.