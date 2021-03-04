Эмильбек Каптагаев: «Считать дни с одного переворота до другого — это не жизнь»

Но я не думаю, что можно называть жизнью считать дни с одного переворота до другого
«Почему так беспокоишься из-за Конституции… Это формальная бумажка… неважно, что там пишут… До этого мы не жили по Конституции, думаешь теперь заживем… Пускай пишут как хотят… это временно… если не сегодня, то завтра на улице будет толпиться народ, совершит переворот… И Конституция и все остальное обновится, все пойдет по новому кругу», — говорит один мой друг… По всей видимости, и депутаты, и общественность такого же мнения… Судя по тому, как они проявляют безразличие и пассивность… Но я не думаю, что можно называть жизнью считать дни с одного переворота до другого», — пишет общественный деятель Эмильбек Каптагаев в социальных сетях.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!