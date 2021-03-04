Эмильбек Каптагаев: «Считать дни с одного переворота до другого — это не жизнь»

Но я не думаю, что можно называть жизнью считать дни с одного переворота до другого

«Почему так беспокоишься из-за Конституции… Это формальная бумажка… неважно, что там пишут… До этого мы не жили по Конституции, думаешь теперь заживем… Пускай пишут как хотят… это временно… если не сегодня, то завтра на улице будет толпиться народ, совершит переворот… И Конституция и все остальное обновится, все пойдет по новому кругу», — говорит один мой друг… По всей видимости, и депутаты, и общественность такого же мнения… Судя по тому, как они проявляют безразличие и пассивность… Но я не думаю, что можно называть жизнью считать дни с одного переворота до другого», — пишет общественный деятель Эмильбек Каптагаев в социальных сетях.