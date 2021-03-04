Нурлан Мотуев, общественный деятель: «Раимбек Матраимов — друг простого народа, опора и сторонник»

Во-первых, мы видели большой митинг в Оше.

— В городе Оше состоялся самый массовый митинг этого года. В связи с этим возникает вопрос – кто для вас «Раим-миллион»? Обычный вор, обчистивший народ или патриот, жертва политических игр?

— Во-первых, мы видели большой митинг в Оше. Требования правильные, пускай США и их лживые СМИ: «Азаттык», «Клооп» не вмешиваются в наши внутренние дела. Они нам не хозяева, чтобы приказывать сажать наших патриотов. Кыргызстан – независимая страна. Во-вторых, Раимбек Матраимов – большой бизнесмен, меценат, друг простого народа, опора и сторонник. Он проявил патриотизм и любовь к народу, согласившись выплатить 2 млрд сомов. Верим в то, что судебная власть объективно рассмотрит дело и оправдает его.

Источник: газета «Майдан.kg» №8 от 03.03.2021 / стр. 10