Уран Рыскулов, эксперт: «Матраимов стал жертвой позарившихся на поступающие с таможни средства внешних сил и системы»

Для меня он никто.

— В городе Оше состоялся самый массовый митинг этого года. В связи с этим возникает вопрос – кто для вас «Раим-миллион»? Обычный вор, обчистивший народ или патриот, жертва политических игр?

— Для меня он никто. Огромное богатство, которое он сколотил, не смог бы собрать ни один человек, будучи заместителем главы таможни. На сегодняшний день Матраимов стал жертвой трех вещей. Во-первых, собственной алчности. Во-вторых, системы, в том числе коррумпированности власть имущих. В-третьих, внешних сил, позарившихся на огромные деньги, которые проходят через таможню и желающих завладеть ими.

То, что Матраимова занесли в список Магнитского через Госдеп США, это не более чем попытка завладеть теми деньгами с таможни. Они и не думают о том, что эти деньги должны попасть в кыргызский бюджет.

Источник: газета «Майдан.kg» №8 от 03.03.2021 / стр. 10