Уран Рыскулов, эксперт: «Матраимов стал жертвой позарившихся на поступающие с таможни средства внешних сил и системы»

Для меня он никто.
— В городе Оше состоялся самый массовый митинг этого года. В связи с этим возникает вопрос – кто для вас «Раим-миллион»? Обычный вор, обчистивший народ или патриот, жертва политических игр?
— Для меня он никто. Огромное богатство, которое он сколотил, не смог бы собрать ни один человек, будучи заместителем главы таможни. На сегодняшний день Матраимов стал жертвой трех вещей. Во-первых, собственной алчности. Во-вторых, системы, в том числе коррумпированности власть имущих. В-третьих, внешних сил, позарившихся на огромные деньги, которые проходят через таможню и желающих завладеть ими.
То, что Матраимова занесли в список Магнитского через Госдеп США, это не более чем попытка завладеть теми деньгами с таможни. Они и не думают о том, что эти деньги должны попасть в кыргызский бюджет.
Источник: газета «Майдан.kg» №8 от 03.03.2021 / стр. 10
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!