Конституция должна работать, как идеальный механизм - правовед

Жогорку Кенеш одобрил в первом чтении законопроект «О назначении референдума (всенародного голосования) по проекту Закона КР «О Конституции КР».

Согласно законопроекту предлагается провести референдум 11 апреля текущего года.

Так, «за» законопроект проголосовали 87 депутатов, «против» - 9. Всего было зарегистрировано 96 депутатов.

Отметим, что на 11 апреля также назначены выборы в местные кенеши.

Напомним, проект Конституции КР размещен 17 ноября 2020 года на официальном сайте Жогорку Кенеша для общественного обсуждения. Указом исполняющего обязанности президента, торага Жогорку Кенеша Таланта Мамытова 20 ноября 2020 года создано Конституционное совещание.

Конституционное совещание под председательством Бекбосуна Борубашова, рассмотрев проект Конституции, инициированный депутатами Жогорку Кенеша, передало его со своими предложениями на обсуждение инициаторам.

Основным отличием в новом проекте Конституции является то, что предлагается перейти на президентскую форму правления. Также предлагается сократить число депутатов со 120 до 90.

«Конституционная реформа в Кыргызстане необходима с той точки зрения, что страна вновь сменила форму государственного правления. Именно это обстоятельство предопределяет дальнейший ход событий в республике. Кыргызстану следует двигаться теперь в том направлении, как решил народ, поскольку референдум, который определил форму правления, показал, что граждане готовы снова вверить себя и свою судьбу в руки сильного политического лидера», - заявил правовед Аркадий Судзиловский.

По словам эксперта, такие страны как Кыргызстан должны пройти полностью период так называемых «проб и ошибок». «В этом и заключается суть становления государственности. Конституция и её написание довольно сложное дело, но именно практика в этом контексте развивает правовое, государственное, законотворческое мышление. Скажу, что предыдущий вариант Конституции уже себя исчерпал, поскольку имел некоторые недостатки. Они, прежде всего, исходили от несовершенства государственного правления. Теперь президент КР Садыр Жапаров должен всё расставить на свои места. И, между прочим, начал свой путь большого политика с правильного направления», - подчеркнул Судзиловский.

Мировой опыт государственного строительства показывает, что демократизация общества возможна только через вовлечение широких социальных слоев в процесс осуществления власти посредством различных представительных органов.

«Главное, при переходе к президентской форме правления сохранить демократизм, как во власти, так и в обществе. Конституция должна быть гарантом демократии. Главный свод государственных законов должен работать, как идеальный механизм. Дело в том, что затеянная Конституционная реформа должна оправдать, и средства, и возлагаемые на это надежды народа. Именно народ должен стать основой будущего развития Кыргызской Республики, а Конституция закрепит все эти принципы», - подытожил правовед.

Антон Кубицкий

Источник: ИАЦ «Кабар»