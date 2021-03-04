Facebook снимает запрет на политическую рекламу

Компания Facebook заявила, что снимет запрет на показ политической рекламы, который был введен после выборов в США в ноябре 2020 года, передает РИА Новости.
"Вы восстанавливаем показ рекламы, связанной с политикой, выборами и вопросами общественной значимости в Соединенных Штатах в четверг, 4 марта. Мы ввели этот временный запрет после выборов в ноябре 2020 года, чтобы избежать путаницы и злоупотреблений после дня выборов", - сообщается на сайте компании.
Как отмечает компания, в ходе этого избирательного цикла она узнала больше о рекламе, связанной с политикой и выборами. "Как итог, в грядущие месяцы мы собираемся более подробно изучить принцип работы такой рекламы на наших сервисах и понять, какие можно внести изменения", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что американская компания Google также снимает запрет на политическую рекламу, который был введен после произошедших в январе беспорядков в Вашингтоне и в преддверии инаугурации президента США Джо Байдена.
Источник: Кабар
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