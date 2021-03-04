Галина Байтерек: Страница Садыра Жапарова в Фейсбук была взломана, он не имеет никакого отношения к последним комментариям

Личная страница Президента Садыра Жапарова в социальной сети Фейсбук была взломана неизвестными.

Пресс-секретарь президента Кыргызстана Галина Байтерек разъяснила ситуацию относительно последних комментариев, оставленных со страницы Главы государства в социальных сетях. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

«Личная страница Президента Садыра Жапарова в социальной сети Фейсбук была взломана неизвестными. Злоумышленники оставляли комментарии с указанной страницы под различными постами. Глава государства не имеет никакого отношения к последним комментариям, которые были размещены с его страницы в Фейсбук. Садыр Жапаров с уважением относится ко всем мнениям, высказываемым в обществе, в том числе и критичным, поэтому никогда не позволил бы себе подобные высказывания», — отметила Галина Байтерек.

Источник: Кабар