Деньги от «Кумтора». Миллионы долларов потратили не по назначению

В 2019 году по новому соглашению о месторождении Кумтор создали два фонда, куда Centerra Gold безвозмездно перечислила более $67 миллионов.

Основная часть средств должна была пойти на защиту экологии. Но отчетов о тратах нет, потому что не было никаких мероприятий. Об экологии забыли практически сразу, как средства поступили на счета.

Развитие регионов и защита природы

После утверждения нового состава кабинета министров правительство Мухаммедкалыя Абылгазиева решило скрупулезно изучить договор о разработке месторождения Кумтор. Переговоры с канадским партнером шли долго, и в августе 2019 года стороны пришли к соглашению.

Кабинет министров Мухаммедкалыя Абылгазиева договорился об увеличении финансирования проектов в Кыргызстане еще на $63 миллиона.

Согласно новым договоренностям создали два фонда — развития природы и социального партнерства по развитию регионов. В первый Centerra единовременно выделила $50 миллионов на создание Фонда развития природы, и на протяжении последующих лет, до завершения срока эксплуатации рудника, ежегодно должна перечислять по $3,7 миллиона, включая, кстати, 2017 и 2018 годы. Таким образом, к началу 2020-го «Кумтор» перечислил на решение внутренних экологических проблем республики $61,1 миллиона.

Первый Фонд возглавил Улугбек Арстанбаев, второй — бывший министр финансов Адылбек Касымалиев. Интересно, что обе организации зарегистрированы по одному адресу: проспект Чуй, 106. Там же расположено и Министерство экономики.

Больницы за чужой счет

О деятельности Фонда социального партнерства по развитию регионов известно не много. Есть сообщения, что в 2019 году Centerra перечислила им первые $5,6 миллиона. В марте 2020-го поступило еще $9,9 миллиона. Затем каждый год на счета фонда должно поступать 0,4 процента от валового дохода «Кумтор Голд Компани», что составит примерно 190 миллионов сомов в год.

Глава фонда Адылбек Касымалиев сообщал, что средства будут распределять конкурсной комиссией.

Приоритетными станут инвестиционные проекты, нацеленные на развитие производства и создание рабочих мест, прежде всего в отдаленных и труднодоступных регионах, например Баткене.

Фонд официально был зарегистрирован только в феврале 2020 года, а потому мечтам об инвестпроектах не суждено было сбыться.

В Кыргызстан пришла пандемия коронавируса, и возникла срочная необходимость строить больницы.

В итоге решением Наблюдательного совета фонда деньги с его счетов потратили на ремонтно-строительные работы. Проще говоря, именно на эти деньги в регионах начали строить новые больницы.

По данным Госстроя, на строительство и капитальный ремонт медучреждений из средств республиканского бюджета по статье «Капитальные вложения» и Фонда социального партнерства по развитию регионов выделили 319,6 миллиона сомов. За счет этих средств вели работы на 14 объектах здравоохранения.

Ни природы, ни денег

Выяснить, сколько денег «Кумтора» уже потратили, невозможно. Если с Фондом социального партнерства все более или менее понятно, то с защитой природы все сложно. В октябре 2019 года правительство сообщало об образовании конкурсной комиссии по отбору проектов и программ по охране окружающей среды и сохранению природных богатств. Финансировать проекты планировали за счет средств Фонда развития природы. С тех пор сообщений о его деятельности нет.

На официальный запрос 24.kg, направленный в фонд еще 21 декабря 2020 года, нам так и не ответили.

Зато в распоряжении агентства оказалось положение об использовании средств, поступающих от Закрытого акционерного общества «Кумтор Голд Компании». Согласно ему, средства в оба фонда перечисляют на счет Центрального казначейства Министерства финансов в Национальном банке.

При этом средства фондов используют для финансирования конкретных мероприятий и проектов, направленных либо на развитие регионов, либо на защиту окружающей среды. Никаких других вариантов не предусмотрено.

А как на самом деле? Оказалось, что за счет средств «Кумтора» ни одного проекта не реализовано. Самих денег тоже нет, их потратили. В Министерстве финансов 24.kg сообщили, что в 2019 году на счет Центрального казначейства Министерства финансов двумя траншами в ноябре поступили средства от Фонда развития природы в сумме $60,6 миллиона, что составляет 4 миллиарда 232 миллиона сомов. От Фонда социального партнерства по развитию регионов поступило $4,5 миллиона, или 314,2 миллиона сомов.

Всего в 2019 году от двух фондов на счета казначейства перечислили $65,1 миллиона, что составляет 4 миллиарда 546,2 миллиона сомов.

В 2020 году от Фонда социального партнерства по развитию регионов поступило в доходную часть бюджета еще $11,2 миллиона. Они отразились в госказне в мае 2020 года в сумме 869,6 миллиона сомов.

«За счет средств фондов в декабре 2019 года ОАО «Айыл Банк» и ОАО «РСК Банк» выделено 500 миллионов сомов (по 250 миллионов сомов каждому банку) для дальнейшего финансирования бизнес-проектов для регионального социально-экономического развития. Остаток средств в 4 миллиарда 915,7 миллиона сомов в 2020 году направили на финансирование текущих расходов республиканского бюджета Кыргызстана для обеспечения социальных обязательств государства», — прокомментировали расходы в Минфине.

Вот и получается, что деньги «Кумтора» мы уже потратили, не выделив ни тыйына на улучшение окружающей среды. А еще, напомним, кроме денег двух фондов, правительство Кыргызстана в 2020 году потратило также более $300 миллионов донорской помощи на поддержку бюджета, то есть на финансирование тех самых социальных обязательств государства.

Источник: 24.kg