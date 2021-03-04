Акан Иманов, гражданский активист: «Общественность должна с отвращением воспринимать «кошельков» вроде Раима Матраимова»

Для меня Раим Матраимов – человек, разбогатевший на хищении народного богатства и правительственной казны.

— В городе Оше состоялся самый массовый митинг этого года. В связи с этим возникает вопрос – кто для вас «Раим миллион»? Обычный вор, обчистивший народ или патриот, жертва политических игр?

— Для меня Раим Матраимов – человек, разбогатевший на хищении народного богатства и правительственной казны. Как можно называть сыновьями народа тех, кто воровали благодаря теневым схемам на таможне? Таких людей могут поддерживать только сотрапезники, единомышленники и партнеры. Прохвосты думали, что купят народ через партию «Мекеним Кыргызстан», завтра же они сдирали бы шкуру с народа. Это члены трансконтинентальной группировки, для них выгодно, чтобы народ был не образован и беден. Таможенную отрасль нужно обновить на 100%, как в Грузии. Общественность должна с отвращением воспринимать «кошельков» вроде Раима Матраимова. Потому что они разрушают будущее наших детей, целостность нашей страны.

Источник: газета «Майдан.kg» №8 от 03.03.2021 / стр. 10