Чолпонбек Абыкеев, общественный деятель: «Необходимо дать информацию о конфискованном государственном миллионном имуществе Шадиева, Зилалиева и других»

Надо требовать открытую информацию от властей.

— Надо требовать открытую информацию от властей. Когда задерживают чиновников, публикуется список имущества, от которого волосы встают дыбом. Хорошо, что обнародуют, но впоследствии неизвестно, что стало с этим имуществом. Например, что стало с оцениваемой в миллионы недвижимостью Шадиева, Сатыбалдиева, Зилалиева? Куда все подевалось? Ведь говорили о многочисленных домах, квартирах. Следователи и судьи поделили между собой? Если конфисковано государством, то какими путями это попало в казну в виде денег? Кто предоставит информацию? Силовым органам следовало бы ежемесячно отчитываться перед общественностью по поводу сохранности конфискованного имущества.

Источник: газета «Майдан.kg» №8 от 03.03.2021 / стр. 6