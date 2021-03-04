Чолпонбек Абыкеев, общественный деятель: «Необходимо дать информацию о конфискованном государственном миллионном имуществе Шадиева, Зилалиева и других»

Надо требовать открытую информацию от властей.
— Надо требовать открытую информацию от властей. Когда задерживают чиновников, публикуется список имущества, от которого волосы встают дыбом. Хорошо, что обнародуют, но впоследствии неизвестно, что стало с этим имуществом. Например, что стало с оцениваемой в миллионы недвижимостью Шадиева, Сатыбалдиева, Зилалиева? Куда все подевалось? Ведь говорили о многочисленных домах, квартирах. Следователи и судьи поделили между собой? Если конфисковано государством, то какими путями это попало в казну в виде денег? Кто предоставит информацию? Силовым органам следовало бы ежемесячно отчитываться перед общественностью по поводу сохранности конфискованного имущества.
Источник: газета «Майдан.kg» №8 от 03.03.2021 / стр. 6
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!