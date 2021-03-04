(Видео/фото) Сотрудники Октябрьского РУВД задержаны при получении взятки

Сообщается, что милиционеры взяли 100 тысяч сомов за прекращение уголовного дела

В Бишкеке задержаны сотрудники Октябрьского РУВД при получении взятки. Об этом Vesti.kg сообщили источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что милиционеров поймали с поличным при получении 100 тысяч сомов за прекращение уголовного дела.

Между тем председатель ГСБЭП (Финполиции) Сыймык Жапыкеев поделился на своей странице в соцсети Facebook видео, где спецназ задержал госслужащих при получении взятки.

Источник: vesti.kg