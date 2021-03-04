(Фото) В Бишкеке задержали члена ОПГ, угнавшего автомобиль

В данное время продолжаются следственные действия по установлению возможной причастности подозреваемого к другим фактам преступлений.

Оперативниками столичной криминальной милиции задержан подозреваемый в совершении автоугона, находившийся в розыске и состоящий на оперативном учете как член ОПГ, сообщили в ГУВД Бишкека.

По их информации, 27 февраля 2021 года в УВД Первомайского района г. Бишкек с письменным заявлением обратился гражданин С.У. 1986 года рождения о том, что в ночь с 26 на 27 февраля 2021 года неизвестные лица угнали автомашину марки «Хонда Фит», припаркованную возле дома по улице Коенкозова. После чего скрылись на угнанном автомобиле в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Первомайского района г. Бишкек по статье 206 (Угон автомототранспортного средства) УК Кыргызской Республики.

Отмечается, что оперативниками криминальной милиции ГУВД г.Бишкек по подозрению в совершении данного преступления был задержан гражданин Г.Т. 1986 года рождения, который находился в розыске, также состоящий на оперативном учете МВД как активный член ОПГ. Он был доставлен в следственную службу УВД Первомайского района, где в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек. Ранее угнанный автомобиль марки «Хонда Фит» возвращен владельцу.

В данное время продолжаются следственные действия по установлению возможной причастности подозреваемого к другим фактам преступлений.

Источник: Кабар