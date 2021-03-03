Дворникам "Тазалыка" повысили зарплату

С марта месяца зарплата столичных дворников будет повышена почти на 40%.

Также ежемесячно по результатам работ, для отличившихся дворников, своевременно и качественно выполняющих свою работу, будет выдаваться стимулирующая премия в размере 30% от оклада.

Повышение зарплат и премирование сотрудников проводится при поддержке и.о.мэра столицы Бактыбека Кудайбергенова, вице-мэра по ЖКХ Жамалбека Ырсалиева и директора МП "Тазалык" Рыспека Сарпашова, сообщает пресс-служба мэрии.

Кроме этого, в преддверии 8 марта все сотрудницы МП "Тазалык" также будут премированы.

По сообщению пресс-секретаря "Тазалыка", зарплата дворников составляет от 8 до 25 тысяч сомов.



Источник: vb.kg