С марта месяца зарплата столичных дворников будет повышена почти на 40%.
Также ежемесячно по результатам работ, для отличившихся дворников, своевременно и качественно выполняющих свою работу, будет выдаваться стимулирующая премия в размере 30% от оклада.
Повышение зарплат и премирование сотрудников проводится при поддержке и.о.мэра столицы Бактыбека Кудайбергенова, вице-мэра по ЖКХ Жамалбека Ырсалиева и директора МП "Тазалык" Рыспека Сарпашова, сообщает пресс-служба мэрии.
Кроме этого, в преддверии 8 марта все сотрудницы МП "Тазалык" также будут премированы.
По сообщению пресс-секретаря "Тазалыка", зарплата дворников составляет от 8 до 25 тысяч сомов.
Источник: vb.kg
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