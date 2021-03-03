Мыктыбек Тилек уулу, гражданский активист: «Для объективности нужно привлечь к ответственности и чиновников, которые совместно проворачивали дела с Матраимовым»

Разве что Раимбек Матраимов попал под прицел.

— В городе Оше состоялся самый массовый митинг этого года. В связи с этим возникает вопрос – кто для вас «Раим миллион»? Обычный вор, обчистивший народ или патриот, жертва политических игр?

— Раимбек Матраимов – один из многочисленных богачей Кыргызстана. Честно говоря, есть люди, которые вдвое или втрое богаче него. Разве что Раимбек Матраимов попал под прицел. Про этого человека говорят, что он создал систему в таможенной отрасли, разбогател коррупционным путем. Для объективности нужно привлечь к ответственности и чиновников, которые совместно проворачивали дела с Матраимовым.

Источник: газета «Майдан.kg» №8 от 03.03.2021 / стр. 10