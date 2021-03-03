Улукбек Марипов: Китай для Кыргызстана является надежным партнером

Правительство КНР решило предоставить КР очередную гумпомощь для борьбы с коронавирусом
Китай для Кыргызстана является надежным партнером. Об этом премьер-министр Улукбек Марипов сказал в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом Китая в Кыргызстане Ду Дэвэнь.
«В этой связи мы придаем важное значение всестороннему развитию дружеских и добрососедских отношений с КНР», - отметил глава кабмина.
Премьер выразил благодарность китайской стороне за постоянную поддержку в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
В свою очередь посол Ду Дэвэнь сообщила о том, что правительство Китая приняло решение о предоставлении очередной гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией, которая будет доставлена в Кыргызстан в ближайшее время.
Стороны также обсудили актуальные вопросы кыргызско-китайского торгово-экономического сотрудничества, предоставления китайской стороной на безвозмездной основе вакцин против коронавирусной инфекции.
По вопросу полноценного функционирования контрольно-пропускных пунктов «Торугарт» и «Иркештам» на кыргызско-китайском участке государственной границы посол Ду Дэвэнь проинформировала об улучшении ситуации на указанных пунктах.
Кыргызская сторона предложила рассмотреть возможность увеличения пропускной способности на указанных КПП.
Стороны также обменялись мнениями о возможном восстановлении авиасообщения между двумя странами на основе организации еженедельных гражданских и чартерных рейсов.
Пресс-служба правительства
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