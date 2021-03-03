ЖК одобрил в I чтении законопроект о назначении на 11 апреля референдума по новой Конституции

Так, «за» законопроект проголосовали 87 депутатов, «против» - 9. Всего было зарегистрировано 96 депутатов.

Жогорку Кенеш одобрил в первом чтении законопроект «О назначении референдума (всенародного голосования) по проекту Закона КР «О Конституции КР». Согласно законопроекту предлагается провести референдум 11 апреля текущего года.

Так, «за» законопроект проголосовали 87 депутатов, «против» - 9. Всего было зарегистрировано 96 депутатов.

Отметим, что на 11 апреля также назначены выборы в местные кенеши.

Напомним, проект Конституции КР размещен 17 ноября 2020 года на официальном сайте Жогорку Кенеша для общественного обсуждения. Указом исполняющего обязанности президента, торага Жогорку Кенеша Таланта Мамытова 20 ноября 2020 года создано Конституционное совещание.

Конституционное совещание под председательством Бекбосуна Борубашова, рассмотрев проект Конституции, инициированный депутатами Жогорку Кенеша, передало его со своими предложениями на обсуждение инициаторам.

Основным отличием в новом проекте Конституции является то, что предлагается перейти на президентскую форму правления. Также предлагается сократить число депутатов со 120 до 90.

Результаты поименного голосования

Источник: Кабар