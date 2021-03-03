Завтра в ряде жилмассивов Бишкека временно не будет воды

Напомним, по любым вопросам относительно водоснабжения можно обратиться в единый информационный центр для обращений горожан - 1533.
Завтра, 4 марта, с 9 утра до 17 часов вечера будет временно прекращена подача питьевой воды в жилых массивах «Ак-Жар», «Ак-Бата» и «Келечек», в том числе школы №43, №87 и муниципальное территориальное управление №21, сообщают в мэрии Бишкека.
По их данным, меры связаны с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборах «Ак-Бата», «Ак-Жар» и на городских водопроводных сетях в рамках подготовки к весенне-летнему периоду.
«Все жители новостройки и объекты соцкультбыта будут дополнительно предупреждены об отключении питьевой воды через МТУ и председателей квартальных комитетов», - говорится в сообщении.
Напомним, по любым вопросам относительно водоснабжения можно обратиться в единый информационный центр для обращений горожан - 1533. Также круглосуточно работает колл-центр столичной мэрии 1840 и 1850, а фото- и видеофакты с проблемами по-прежнему можно присылать на WhatsApp: 0554 182-18.
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