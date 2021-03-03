Председатель ВС Гульбара Калиева препятствует работе Дисциплинарной комиссии - ГКНБ

Председатель Верховного суда КР Гульбара Калиева препятствует работе Дисциплинарной комиссии.
Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.
Как ранее сообщалось, ГКНБ Кыргызской Республики в рамках расследования уголовного дела по факту коррупции при разработке и внедрении автоматизированной информационной системы «Местный суд» в соответствии с требованием уголовно-процессуального законодательства в декабре 2020 года генеральным прокурором КР в адрес Дисциплинарной комиссии при Совете судей КР были направлены материалы вместе с представлением о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности председателя Верховного суда Калиевой Г.У.
Однако по сей день Калиева под различными предлогами затягивает процесс рассмотрения ее вопроса в Дисциплинарной комиссии. Следует отметить, что согласно действующему законодательству судья, в отношении которого подано обращение, извещается о дне и месте заседания. Неявка судьи по неуважительным причинам не препятствует рассмотрению обращения без ее участия.
Вместе с тем ГКНБ напоминает о том, что согласно законодательству Кыргызской Республики все граждане равны перед законом и вышеуказанные процедуры направлены на объективное расследование коррупционных проявлений в судебных органах.
Источник: Кабар
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