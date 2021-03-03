Новая Конституции. Депутаты предполагают подлог в подписях к законопроекту

Депутаты предполагают подлог в подписях к законопроекту о назначении референдума по изменению Конституции.

Среди подписавшихся, Рыскелди Момбеков, нашел имя покойного депутата.

Первым эту тему на заседании поднял депутат Жанар Акаев. Он заявил, что под законом о референдуме нет подписей 80 депутатов. Они расписывались под другим законопроектом.

- Документ, который мы обсуждаем, не имеет юридической силы. Вы будете отвечать за это? - обратился он к спикеру Таланту Мамытову.

Рыскелди Момбеков также поинтересовался, кто автор текста новой Конституции. Более того, он указал, что инициирован был закон о Конституции, а обсуждается закон о Референдуме.

По словам Момбекова, имеется некий список подписей 65 депутатов, собранных 1 марта. Там стоят подписи депутатов Алмазбека Акматова и Кубанычбека Жумалиева. Оба никак не могли дать согласие по законопроекту. Алмазбек Акматов скончался, а Джумалиев находится под арестом в СИЗО.

Несколько депутатов попросили убрать их имена из списка подписавшихся под законопроектом.

Бурное обсуждение началось после того, как спикер Талант Мамытов заявил, что на заседании депутаты не должны обсуждать текст новой Конституции. Вносить предложения можно было в ходе заседаний Конституционного совещания, теперь же стоит вопрос лишь о назначении самого референдума.

Отметим, на последнем референдуме большинство граждан проголосовали за президентскую форму правления. В связи с этим планируется провести еще один референдум на котором примум текст нового основного закона.

Источник: vb.kg