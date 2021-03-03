МВД: За вымогательство взятки задержаны двое сотрудников учреждения ГСИН

За вымогательство взятки задержаны двое сотрудников учреждения Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) КР, сообщает пресс-служба МВД КР.
По ее данным, в Баткенской области сотрудники учреждения уголовно-исполнительной системы подозреваются в вымогательстве взятки.
Ранее, в феврале 2021 года, в прокуратуру по надзору за соблюдением законов в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы обратился гражданин Н.Б., отбывающий наказание в учреждении ГСИН. Указывалось, что сотрудники исправительного учреждения вымогают денежные средства в сумме 25 тыс. сомов у осужденного за заключение трудового договора (трудоустройство по договору).
Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 326 УК КР «Вымогательство взятки» и начато досудебное производство. Прокуратура передала материалы уголовного дела в Следственную службу МВД (г.Ош) для дальнейшего расследования. Проведением комплекса оперативно-следственных мероприятий в рамках досудебного расследования занимались сотрудники межрегионального управления (МРУ) СКМ МВД.
Осуществлялась оперативная разработка предполагаемых подозреваемых лиц.
Получали они взятку частями, трижды. Каждый факт предоставления должностному лицу взятки в виде денег документально фиксировался. В третий раз в конце февраля текущего года в ходе оперативно-следственных мероприятий с поличным при получении следующей части взятки в размере 6 тыс. сомов был задержан инспектор учреждения ГСИН. В ходе дальнейших следственных мероприятий по подозрению в причастности к данному факту задержан заместитель начальника учреждения ГСИН (г.Кызыл-Кия).
В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Источник: Кабар
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