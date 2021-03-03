Мандат Текебаева. Верховный суд оставил в силе решение двух инстанций

Верховный суд оставил в силе решение Бишкекского горсуда о лишении депутата Омурбека Текебаева мандата.
ЦИК теперь обязана исполнить это постановление.
Таким образом, Омурбек Текебаев не получит вакантный мандат экс-депутата Искендера Гайпкулова. Он перейдет бывшему кандидату в нардепы по списку партии «Мекеним Кыргызстан» Шайлообеку Атазову.
Напомним, Омурбек Текебаев пришел в Жогорку Кенеш вместо Садыка Шер-Нияза, отказавшегося от депутатства в пользу лидера «Ата Мекена». В Центризбиркоме неоднократно возникал спор, кому отдать мандат Гайпкулова — Текебаеву или Атазову. Верховный суд поставил точку.
С требованием лишить Омурбека Текебаева мандата в суд обратился незрячий поэт Темирлан Ормуков. По его мнению, ЦИК приняла незаконное решение, вернув лидеру социалистов мандат, поскольку он является судимым. Оправдательных вердиктов в отношении политика нет, дело направлено на пересмотр, значит, он является обвиняемым.
Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.
Верховный суд 21 августа 2019-го направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 29 августа их отпустили под домашний арест.
Источник: 24.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!