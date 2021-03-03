(Фото) В Бишкеке отметили День государственного флага КР

В Бишкеке сегодня на центральной площади «Ала-Тоо» состоялось торжественное мероприятие в честь 29-летия государственного флага Кыргызской Республики.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в мероприятии приняли участие и.о.мэра столицы Бактыбек Кудайбергенов, командующий Национальной гвардией Вооруженных сил КР Талантбек Эргешов, главы районных акимиатов, руководители и сотрудники городских служб, структурных подразделений.

Государственный флаг КР был утвержден Верховным Советом КР 3 марта 1992 году. Он представляет собой полотнище красного цвета, в центре которого размещен золотистый солнечный диск, олицетворяющий тундук юрты, от которого исходит 40 золотистых лучей. Как указывается в технической спецификации, утвержденной постановлением правительства КР: совмещенный на государственном флаге с диском солнца тундук символизирует единство всех народностей, проживающих в горной стране под мирным знаком общего Дома - КР.

Авторами флага являются Эдиль Айдарбеков, Бекбосун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев, Маматбек Сыдыков.

Источник: Кабар