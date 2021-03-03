Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вручил орден «Достук» единственному манасчи в Казахстане, известному писателю, драматургу Баянгали Алимжанову, сообщает «Казинформ».
Согласно Указу президента Кыргызской Республики орден вручен манасчи за большой вклад в продвижение и популяризацию эпоса «Манас» в Казахстане, а также в укрепление культурного сотрудничества между странами.
«Мне выразили огромное уважение, оценили мой труд. Хочу выразить благодарность за вручение такого значимого ордена. Я благодарен кыргызскому народу. Я люблю эпосы кыргызов также, как люблю казахские эпосы», - сказал Алимжанов.
Баянгали Алимжанов советский казахский поэт, писатель, драматург, акын — импровизатор, жыршы-жырау, сатирик, критик, литературовед, режиссёр, сценарист, киноактёр, журналист, кинодокументалист, телеведущий, переводчик, детский поэт и детский писатель. Автор более 50 книг.
Источник: centralasia.media
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