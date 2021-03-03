Пакистан планирует открыть завод по изготовлению обуви в Кыргызстане

Пакистанский крупный завод «Onsole» готов открыть завод в Кыргызстане по изготовлению обуви.
Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
Посол КР в ИРП Эрик Бейшембиев посетил крупный завод по изготовлению обуви компании «Onsole». В рамках мероприятия, обсуждены вопросы возможного открытия предприятия по изготовления обуви в Кыргызстане с учетом членства Кыргызстана в ЕАЭС.
Руководство компании «Onsole» выразило готовность в посещении КР, для изучения инвестиционного климата КР, а также налаживания прямых деловых контактов.
Источник: reporter.kg
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