Он отметил, что принимаются меры для увеличения пропускной способности пограничных постов.
Важным вопросом в двусторонней повестке дня является повышение пропускной способности на казахско-кыргызской границе в целях улучшения условий передвижения наших граждан и торговых потоков. Об этом в рамках визита в РК Садыра Жапарова сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Он отметил, что принимаются меры для увеличения пропускной способности пограничных постов.
- Одним из ярких подтверждений этой работы является модернизация крупнейшего пункта "Кордай" (Акжол). Будут созданы комфортные условия для пересечения границы. Обновлено оборудование, построена восьмиполосная автодорога, и эта работа будет продолжена, усовершенствован режим паспортного контроля. Это все позволит существенно увеличить поток пассажиров и транспорта между двумя странами. Казахстан готов открыть данный объект в ближайшее время. Согласно договоренности, кыргызская сторона также в ближайшее время завершит соответствующую работу, - сообщил глава Казахстана.
Источник: vb.kg
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