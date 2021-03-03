Где закон? Жители Балыкчы обратились к Ташиеву по нарушениям мэрии

Где закон? Жители Балыкчы обратились к Ташиеву по нарушениям мэрии

Ряд жителей города Балыкчы Иссык-Кульской области во главе с активисткой Асией Чомоевой направили через редакцию VB.KG открытое письмо главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. В своем документе они указали на нарушения со стороны местного бюджета и Фонда развития "Иссык-Кульской области" со стороны мэрии города Балыкчы в бытность руководством города Алмазом Мамбетовым:

Источник: vb.kg