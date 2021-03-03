ГКНБ: По факту коррупции задержаны работники ГП «Кыргызкомур» и Минтранса КР

По факту коррупции задержаны работники госпредприятия «Кыргызкомур» и Министерства транспорта и дорог КР, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР.

«2 марта 2021 года, Антикоррупционной службой ГКНБ КР на основании материалов досудебного производства по признакам преступлений, предусмотренных статьей 319 (коррупция) УК КР задержаны работники филиала «Кара-Кече» госпредприятия «Кыргызкомур», а также инспектора пункта весогабаритного контроля «Турускул» при Министерстве транспорта и дорог КР», - говорится в сообщении.

Установлено, что работники филиала «Кара-Кече» ГП «Кыргызкомур» за беспрепятственную погрузку одной единицы транспортного средства получали по 1000 (тысяча) сомов с каждого водителя.

Согласно статистическим данным, за 2019-2020 отопительный период с учетом отправки угля на ТЭЦ г.Бишкек было погружено 15 тыс. 376 грузовых автомашин. За 2020-2021 отопительный период количество отпускных грузовых автомашин составило 22 тыс. 199, в результате сумма необоснованно полученных работниками «Кыргызкомур» денежных средств за два отопительного периода превышает 37 млн. сомов.

Аналогичная схема получения денежных средств была также организована инспекторами весогабаритного контроля «Турускул», где за сокрытие выявленных нарушений, в частности превышения допустимой массы перевозимого угля с каждого водителя взымались по 500 сомов.

По результатам проведения следственно-оперативных мероприятий задержаны и водворены в ИВС ОВД г.Нарын 2 работника ГП «Кыргызкомур» и 2 инспектора пункта весогабаритного контроля «Турускул» при Министерстве транспорта и дорог КР.

В настоящее время Антикоррупционной службой продолжаются оперативно-следственные мероприятия по возмещению нанесенного ущерба государству, а также установлению других должностных лиц, причастных к указанным правонарушениям.

Источник: Кабар