(Видео) ЖК начал рассматривать законопроект о назначении референдума по новой Конституции на 11 апреля

Жогорку Кенеш начал рассматривать законопроект «О назначении референдума (всенародного голосования) по проекту Закона КР «О Конституции КР».

Вчера, 2 марта, профильный комитет одобрил проект закона о назначении референдума на 11 апреля 2021 года.

Отметим, что на 11 апреля также назначены выборы в местные кенеши.

Напомним, проект Конституции КР размещен 17 ноября 2020 года на официальном сайте Жогорку Кенеша для общественного обсуждения. Указом исполняющего обязанности президента, торага Жогорку Кенеша Таланта Мамытова 20 ноября 2020 года создано Конституционное совещание.

Конституционное совещание под председательством Бекбосуна Борубашова, рассмотрев проект Конституции, инициированный депутатами Жогорку Кенеша, передало его со своими предложениями на обсуждение инициаторам.

Основным отличием в новом проекте Конституции является то, что предлагается перейти на президентскую форму правления. Также предлагается сократить число депутатов со 120 до 90.

Источник: Кабар