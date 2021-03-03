Проект новой Конституции сегодня вынесут на голосование в ЖК

Сегодня, 3 марта, на заседании Жогорку Кенеша обсудят проект новой Конституции и закон о назначении референдума.
Вопрос внесен в повестку дня.
В пресс-службе парламента сообщили, что комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту одобрил проект закона.
Отметим, что заседание комитета состоялось вечером 2 марта.
Проект новой Конституции был разработан членами конституционного совещания. В отличие от действующего основного закона, в проекте новой Конституции предлагается президентская форма правления, а не президентско-парламентская. Вопрос о форме правления был также вынесен на референдум, около 80% избирателей проголосовали за президентскую форму правления. Тем не менее многие юристы и эксперты в сфере права называют документ сырым и недоработанным.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!