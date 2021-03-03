Проект новой Конституции сегодня вынесут на голосование в ЖК

Сегодня, 3 марта, на заседании Жогорку Кенеша обсудят проект новой Конституции и закон о назначении референдума.

Вопрос внесен в повестку дня.

В пресс-службе парламента сообщили, что комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту одобрил проект закона.

Отметим, что заседание комитета состоялось вечером 2 марта.

Проект новой Конституции был разработан членами конституционного совещания. В отличие от действующего основного закона, в проекте новой Конституции предлагается президентская форма правления, а не президентско-парламентская. Вопрос о форме правления был также вынесен на референдум, около 80% избирателей проголосовали за президентскую форму правления. Тем не менее многие юристы и эксперты в сфере права называют документ сырым и недоработанным.

Источник: vb.kg