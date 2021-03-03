В Бишкеке с 9 марта открываются школы и детские сады. Но не для всех детей

"Дорогие дети, родители, бабушки и дедушки!

Накануне в столичной мэрии состоялось заседание городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии во главе с вице-мэром Айжан Чыныбаевой по вопросу поэтапного возобновления работы школ и детских садов.

Принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию, тенденцию заболеваемости среди детей дошкольного возраста ОРВИ, в том числе COVID-19 и возможность безопасного проведения учебного процесса принято решение:

- возобновить учебный процесс в общеобразовательных организациях города Бишкек для учащихся 2, 3, 4 классов в режиме офлайн с 9 марта 2021 года с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Управлению образования мэрии города Бишкек поручено осуществлять учебный процесс в школах без деления на группы, с продолжительностью уроков 40-45 минут, согласно инструкции по организации учебно-воспитательного процесса в условиях пандемии в 2020-2021 учебном году, утвержденной совместным приказом министерства образования и науки КР, министерства здравоохранения и соцразвития КР;

- с 9 марта так же возобновить деятельность столичных детских садов для детей подготовительных и старших групп, в том числе для детей, которые воспитываются одним из родителей (не более 10 детей в подгруппах), конечно же, соблюдая санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

Городское управление здравоохранения (ГУЗ) и ЦГСЭН города Бишкек будут проводить мониторинг эпидситуации и анализ по заболеваемости ОРВИ, COVID-19 среди учащихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций города Бишкек.

"Дорогие дети, родители, бабушки и дедушки! Мы убедительно просим вас соблюдать условия пандемии, маски, антисептики обязательны! Укрепляйте иммунитет, занимайтесь споротом, будьте здоровы. Берегите себя и своих близких! Столичная мэрия усиленно работает по возобновлению офлайн обучения для всех детей, как только эпидситуация позволит полностью перейти на офлайн, мы это сделаем. Спасибо за понимание и терпение!", - обращаются в мэрии.

Источник: vb.kg