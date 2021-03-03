Золото подешевело

На мировом рынке унция золота стоит 1 тысячу 749 долларов.

Это существенно дороже, чем было раньше. Тем не менее наблюдается тенденция снижения стоимости золота. На данный момент в Национальном банке чистые слитки золота подешевели на 25,3$, или на 2,9 тысячи сомов. Об этом сообщили из Нацбанка. На сегодняшний день унция золота стоит 153 тысячи 390 сомов. 26 февраля унция золота стоила 156 тысяч 383,5 тысячи сомов. Тем самым ценный металл подешевел на 1,9%.

Источник: газета «Факты.kg» №5 от 02.03.2021 / стр. 6