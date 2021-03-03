В городе Ош сменился первый вице-мэр

Первого вице-мэра Оша Жылдызбека Турганбаева освобожден с занимаемой должности.
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
О причине увольнения чиновника не уточняется.
Стало известно, что на вакантную должность назначен Замир Юсупов. Соответствующее распоряжение подписал мэр Оша Таалайбек Сарыбашов.
35-летний Замир Юсупов до назначения работал руководителем отдела внешних связей и аналитики мэрии города Ош.
Имеет высшее образование. Окончил КРСУ (факультет международных отношений), а также Ошский технологический университет.
Источник: Элгезит
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