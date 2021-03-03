В городе Ош сменился первый вице-мэр

Первого вице-мэра Оша Жылдызбека Турганбаева освобожден с занимаемой должности.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

О причине увольнения чиновника не уточняется.

Стало известно, что на вакантную должность назначен Замир Юсупов. Соответствующее распоряжение подписал мэр Оша Таалайбек Сарыбашов.

Замир Юсупов

35-летний Замир Юсупов до назначения работал руководителем отдела внешних связей и аналитики мэрии города Ош.

Имеет высшее образование. Окончил КРСУ (факультет международных отношений), а также Ошский технологический университет.

Источник: Элгезит