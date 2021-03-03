В населенных пунктах Кыргызстана пройдет кампания по сбору биометрических данных

По населенным пунктам Кыргызстана курсируют мобильные автобусы для сбора биометрических данных у граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

По информации, это делается в преддверии выборов в местные кенеши. Напомним, без сдачи биометрических данных голосовать нельзя.

«С 1 по 20 марта по 130 городам и селам республики будут курсировать 11 автобусов. Цель — расширение охвата населения биометрической регистрацией», — говорится в сообщении ЦИК.

В автобусах ездят сотрудники ЦИК и ГРС. Они помогут гражданам:

пройти регистрацию биометрических данных;

подать документы на обмен паспорта;

пройти регистрацию по месту постоянного жительства (прописка);

получить электронную цифровую подпись.

Граждане смогут задать вопросы о кампании и предстоящих выборах в местные кенеши, позвонив в Call-центр по номеру 1255.

На 11 апреля запланированы выборы в представительные органы 448 населенных пунктов, включая 28 городов и 420 сел (в том числе Бишкек и Ош).

Источник: Элгезит