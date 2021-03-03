В населенных пунктах Кыргызстана пройдет кампания по сбору биометрических данных

По населенным пунктам Кыргызстана курсируют мобильные автобусы для сбора биометрических данных у граждан.
Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.
По информации, это делается в преддверии выборов в местные кенеши. Напомним, без сдачи биометрических данных голосовать нельзя.
«С 1 по 20 марта по 130 городам и селам республики будут курсировать 11 автобусов. Цель — расширение охвата населения биометрической регистрацией», — говорится в сообщении ЦИК.
В автобусах ездят сотрудники ЦИК и ГРС. Они помогут гражданам:
- пройти регистрацию биометрических данных;
- подать документы на обмен паспорта;
- пройти регистрацию по месту постоянного жительства (прописка);
- получить электронную цифровую подпись.
Граждане смогут задать вопросы о кампании и предстоящих выборах в местные кенеши, позвонив в Call-центр по номеру 1255.
На 11 апреля запланированы выборы в представительные органы 448 населенных пунктов, включая 28 городов и 420 сел (в том числе Бишкек и Ош).
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!