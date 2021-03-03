В Кыргызстане сахар за год подорожал на 46 процентов

Самая высокая цена на этот продукт в Джалал-Абаде

По результатам ежедневного мониторинга средних потребительских цен на основные социально значимые продукты по состоянию на 25 февраля 2021-го цены на сахар-песок в среднем по республике составили 59,93 сома и по сравнению с аналогичной датой прошлого года повысились на 18,87 сома, или на 46 процентов. Такие данные передает Национальный статистический комитет.

По его информации, выше среднереспубликанского показателя сложились розничные цены на сахар в Джалал-Абаде (64,33 сома за кг), Оше (64,27 сома за кг) и Исфане (63,65 сома за кг), ниже - в Ноокате (50 сомов за кг), Оше (48,53 сома за кг) и Узгене (46,82 сома за кг).

Наибольший рост цен на сахар-песок по сравнению с январем текущего года зафиксирован в Джалал-Абаде - на 14 процентов, Кара-Балте - на 12,7 процента и Токтогуле - на 12,1 процента.

Источник: vesti.kg