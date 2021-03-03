Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем Государственного флага

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 3 марта, поздравил кыргызстанцев с Днем Государственного флага.

Текст поздравления главы государства:

«Уважаемые кыргызстанцы!

Поздравляю вас с Днем Государственного флага Кыргызской Республики!

Наш Государственный флаг, символизирующий независимость и свободу страны, отражает духовные ценности и исторический путь кыргызского народа.

Испокон веков наш народ, объединившись под красным флагом, стремился к свободе и добивался построения независимого государства.

Поэтому наш флаг — неоспоримое доказательство становления и прославления кыргызской государственности.

В настоящее время отношение к красному флагу все более углубляется, а уважение растет. Он стал символом патриотизма для каждого гражданина Кыргызстана, особенно молодежи, формируя гражданскую позицию и любовь к родине.

Сегодня, продолжая традиции наших предков, нам необходимо объединиться под одним знаменем во имя будущего страны.

Пусть не померкнет красный цвет нашего флага, символа мужества и отваги, пусть не померкнут лучи солнца, символизирующие процветание и единство сорока древних племен, и пусть не падет тундук как символ отчего дома и мира как вселенной.

Пусть всегда развевается красный флаг, отражающий великую цель народа, его прошлое и будущее, переданный нашими предками!»