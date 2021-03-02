Дело по модернизации ТЭЦ. Верховный суд отказал в возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам

В Верховном суде КР сегодня состоялся процесс по делу о модернизации бишкекской ТЭЦ.

Как сообщили в пресс-службе суда, ходатайства адвокатов о возобновлении дела в отношении Исакова С. Дж., Калиева А. Р., Лавровой О. В., Сатыбалдиева Ж. Ж., Авазова С. А., Назарова Ж. М. по вновь открывшимся обстоятельствам оставлено без удовлетворения.

Напомним, что приговором судебной коллегии по уголовным делам Бишкекского городского суда от 23 марта 2020 года приговор Свердловского районного суда города Бишкек от 6 декабря 2019 года в отношении С.Исакова, Ж.Сатыбалдиева, О.Артыкбаева, А.Калиева, С.Авазова, Ж.Назарова, Т.Бримкулова, О.Лавровой изменен.

Суд исключил из резолютивной части приговора примененные к Исакову, Калиеву, Авазову VI категорию, Сатыбалдиеву - IV категорию, Назарову, Бримкулову - I категорию.

Суд исключил из резолютивной части приговора отбывание назначенного наказания в колонии усиленного режима в отношении Исакова, Сатыбалдиева, Калиева, Авазова.

Суд исключил из резолютивной части приговора отбывание назначенного наказания в колонии-поселении в отношении Назарова, Бримкулова.

Калиеву А.Р. на основании статьи 59 УК КР путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 (четырнадцать) лет с лишением Почетной грамоты КР УП № 183 от 17 сентября 2015 года, и медали «Данк» УП № 256 от 14 ноября 2017 года, с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 3 года.

Взыскать с Исакова С.Дж., Сатыбалдиева Ж.Ж., Артыкбаева О. М., Калиева А.Р., Авазова С.А., Назарова Ж.М., Бримкулова Т. Н. и Лавровой О.В. в пользу Министерства финансов КР ущерб в размере 5 млрд 439 млн 527 тыс. 482 сома.

Избранная в отношении обвиняемых Лавровой О.В., Назарова Ж.М., Бримкулова Т.Н., Артыкбаева О.М. мера пресечения в виде подписки о невыезде отменена.

Из резолютивной части приговора исключено сохранение ареста на имущество, снятое постановлением старшего следователя по особо важным делам ГСУ ГКНБ КР от 5 декабря 2018 года и от 28 декабря 2018 года.

В остальной части приговор Свердловского районного суда города Бишкек от 6 декабря 2019 года оставлен без изменения.

Напомним, Свердловский суд признал виновными и назначил фигурантам следующее наказание:

- бывшему премьер-министру, на тот момент заведующему отделом внешней политики аппарата президента КР Сапару Исакову —15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, лишение дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного посла КР и всех государственных наград и права занимать государственные должности в течение трех лет;

- бывшему главе Нацэнергохолдинга Айбеку Калиеву — 15 лет лишения свободы, лишение всех медалей и грамот и права занимать должности в государственных органах 3 года;

- на тот момент премьер-министру Жанторо Сатыбалдиеву —7 лет и 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных органах 3 года;

- на тот момент министру энергетики Осмонбеку Артыкбаеву — с учетом принятых во внимание обстоятельств, смягчающих наказание, в виде возмещения ущерба государству в размере 5 миллионов сомов и освободить в зале суда;

- экс-руководителю предприятия «Электрические станции» Салайдину Авазову — 11 лет и 3 месяца лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных органах 3 года;

- на тот момент заместителю главы «Нацэнергохолдинга» Жолдошбеку Назарову — 2 года и 6 месяцев лишения свободы с учетом отбытого наказания освободить в зале суда;

- на тот момент исполнительному директору проекта модернизации ТЭЦ Темирлану Бримкулову — 2 года 6 месяцев с учетом отбытого наказания освободить в зале суда;

- экс-министру финансов Ольге Лавровой назначить штраф в размере 3 млн сомов, оставить под подпиской о невыезде.

На имущество всех фигурантов дела наложен арест до погашения причиненного материального ущерба.

Отметим, по факту коррупции при подготовке, подписании и реализации проекта «Модернизация ТЭЦ Бишкека», согласно выводам экспертов, государству был причинен ущерб на общую сумму 5 млрд 439 млн сомов.

Стоит отметить, что Сапар Исаков сбежал после октябрьских событий 2020 года. На данный момент его местоположение неизвестно.

Источник: Кабар