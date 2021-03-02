Бывшего пресс-секретаря президента Алмаза Усенова вызвали на допрос

Сообщается, что его пригласилили в ГКНБ в качестве свидетеля по делу Абдиля Сегизбаева
Бывший пресс-секретарь президента Алмазбека Атамбаева, экс-руководитель предвыборного штаба Абдиля Сегизбаева — Алмаз Усенов — был вызван сегодня на допрос в ГКНБ. Об этом Vesti.kg сообщила пресс-секретарь Сегизбаева — Мээрим Асанова.
По ее словам, Усенова вызвали на допрос в качестве свидетеля в рамках уголовного дела в отношении Абдиля Сегизбаева. Известно, что бывший пресс-секретарь президента уже вышел из здания ГКНБ. Допрос длился около двух часов.
Напомним, на экс-председателя Госкомитета нацбезопасности Абдиля Сегизбаева возбуждено два уголовных дела.
Одно связано с незаконной трансформацией земель в селе Кой-Таш, где проживает Сегизбаев. Второе досудебное производство («Белизгейт») начато по статье 320 УК КР на основании ранее поступившего обращения Алмамбета Шыкмаматова и других лиц. Абдиля Сегизбаева обвиняют в незаконных действиях, выраженных в умышленной дискредитации депутатов Жогорку Кенеша Алмамбета Шыкмаматова, Аиды Саляновой и Омурбека Текебаева перед населением и преднамеренном обвинении их в совершении преступления.
Источник: vesti.kg
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