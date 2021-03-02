Кримавторитет Камчы Кольбаев оставлен под стражей до конца месяца

Криминальный авторитет, так называемый «вор в законе» Камчы Кольбаев (Асанбек Камчы) оставлен под стражей до конца месяца.
Как сообщили в пресс-службе Первомайского суда, постановлением Первомайского райсуда от 17 февраля срок меры пресечения в отношении Асанбек Камчы продлен до 22 марта 2021 года.
Напомним, Камчи Кольбаев был задержан 21 октября в одном из фитнес-клубов. Его подозревают в создании преступной организации или участие в ней. Позже решением Первомайского районного суда города Бишкек кримавторитет был водворен в СИЗО ГКНБ до окончания следствия. Его защита обжаловала данное решение суда в Бишкекский городской суд. Но позже защита отказалась от своих претензиийи, производство по апелляционной жалобе адвоката было прекращено.
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