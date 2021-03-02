Акматалиев: Затягивать с принятием новой Конституции нельзя

Народ уже определился с формой правления.

Сегодня в Министерстве образования и науки КР состоялись общественные слушания по принятию нового проекта Конституции КР, которая была опубликована на сайте Жолгорку Кенеша 6 февраля 2021 года. Как сообщил участник обсуждения, ректор Академии государственного управления КР Алмаз Акматалиев, нельзя слишком затягивать принятие нового проекта Конституции, так как народ уже высказал своем мнение на референдуме 10 января 2021 года.

«Народ уже определился с формой правления. Слишком затягивать принятие Конституции нельзя. Это будет обманом народа и это будет неправильно. Если мы не примем Конституцию в ближайшее время, то все ветви власти будут оставаться в висячем положении. Народ высказал свою позицию, поэтому сейчас Жогорку Кенеш не должен тянуть с внесением тех изменений, которые они считают нужным и вынесении вопроса на референдум. Потому что без этого мы не откроем новую страницу в истории Кыргызстана», - прокомментировал Акматалиев.

Источник: ИАЦ «Кабар»