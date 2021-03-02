Бишкек, маршрутка и капитализм. Житель Таласа удивился бишкекчанам

Я много лет живу в Таласе.

Житель города Талас Бакай Абдымалик поделился в соцсетях своими наблюдениями о столичной жизни. Он опубликовал пост:

"Я много лет живу в Таласе. Почти не пользуюсь общественным транспортом. Когда еду в город, беру такси, так как не хочу простаивать в пробках или "попадать" в камеры "Безопасного города". Но речь о другом.

Недавно мне пришлось ехать на маршрутке по Бишкеку. Вот, что заметил: Задумчивые глаза. Угрюмые, недовольные лица. Я, почему-то, не увидел счастливых людей. Многие, казалось, потеряли надежду на лучшую жизнь. Одежда у людей скромная. Байке с сединой в волосах, в протертой и потрепанной одежде, как и он сам, тяжело вздыхает…

Я смотрел в окно, и недоумевал, почему люди такие измотанные?

А за окном иномарки сияют, как будто только что сошли с завода ... Совсем юные юноши и девушки радостно сидят за рулем дорогих внедорожников. Стоимость их одежды равна "землянке" бедняка. У женщины с длинными ресницами с ушей торчат наушники дорогого iPhone. Я подумал: "Эти юнцы, наверное, дети высокопоставленных чиновников, депутатов". Но мысль, что есть среди них и те, кто преуспел в бизнесе и заработал свои трудом, возобладала.

Когда приехал в Талас, рассказал коллеге о людях в маршрутке, он объяснил это одним словом - "капитализм". Действительно, огромную пропасть между людьми можно объяснить одним словом. Это - капитализм!".

Источник: vb.kg