В самолетах «Аэрофлота» появится платный интернет

По данным издания, платный интернет на коротких рейсах «Аэрофлот» планирует подключить с апреля.

Компания «Аэрофлот» планирует в этом году оборудовать системой платного доступа в интернет 16 среднемагистральных самолетов Airbus A320, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

По данным издания, платный интернет на коротких рейсах «Аэрофлот» планирует подключить с апреля. В пресс-службе добавили, что планов оборудовать доступом в сеть все имеющиеся сейчас в парке самолеты нет. Кроме того, не планируется оснащать интернетом самолеты авиакомпаний «Россия» и «Победа».

Utair и «Уральские авиалинии» также занимаются проработкой запуска интернета на борту, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей компаний. «Мы работаем над приемлемым для себя решением, и, безусловно, такая услуга появится. Концептуально мы не планируем включать ее в стоимость билета, а предоставим пассажирам возможность выбора этой дополнительной услуги, если она им будет нужна», — сообщил газете президент самолетного сегмента Utair Олег Семенов.

Источник: Элгезит