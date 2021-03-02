В Генпрокуратуре произошли массовые кадровые перестановки

В органах прокуратуры Кыргызстана произошли массовые кадровые перестановки.
Так, прокурор Свердловского района Бишкека Нурмат Исраилов назначен заместителем прокурора Нарынской области. Его место заняла Гульнара Акимбаева — начальник управления кадров Генпрокуратуры.
Саламат Абдылдаев, занимавший должность зампрокурора Нарынской области до Исраилова, назначен прокурором города Ош.
Также назначен его заместитель — Карыбек Баатыров. Ранее он являлся прокурором Алайского района.
Вместо него прокурором Алайского района стал Алмаз Суранов, который замещал должность заместителя прокурора Баткенской области.
Прокурор Баткенского района Анвар Исманов повышен в должности и стал заместителем прокурора Баткенской области.
Вместо него назначен Садык Сатыбалдиев, который до этого возглавлял прокуратуру города Жалал-Абад.
Два заместителя прокурора города Бишкек направлены в города Жалал-Абад и Токмок. Малик Бектурганов назначен прокурором города Жалал-Абад, а Инзилбек Абдралиев стал заместителем прокурора города Токмок.
Посты заместителя прокурора столицы заняли Болот Келдибаев и Авазбек Каримов.
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!