В Генпрокуратуре произошли массовые кадровые перестановки

В органах прокуратуры Кыргызстана произошли массовые кадровые перестановки.

Так, прокурор Свердловского района Бишкека Нурмат Исраилов назначен заместителем прокурора Нарынской области. Его место заняла Гульнара Акимбаева — начальник управления кадров Генпрокуратуры.

Саламат Абдылдаев, занимавший должность зампрокурора Нарынской области до Исраилова, назначен прокурором города Ош.

Также назначен его заместитель — Карыбек Баатыров. Ранее он являлся прокурором Алайского района.

Вместо него прокурором Алайского района стал Алмаз Суранов, который замещал должность заместителя прокурора Баткенской области.

Прокурор Баткенского района Анвар Исманов повышен в должности и стал заместителем прокурора Баткенской области.

Вместо него назначен Садык Сатыбалдиев, который до этого возглавлял прокуратуру города Жалал-Абад.

Два заместителя прокурора города Бишкек направлены в города Жалал-Абад и Токмок. Малик Бектурганов назначен прокурором города Жалал-Абад, а Инзилбек Абдралиев стал заместителем прокурора города Токмок.

Посты заместителя прокурора столицы заняли Болот Келдибаев и Авазбек Каримов.

Источник: Элгезит