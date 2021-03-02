Удовиченко: Отношения России и Кыргызстана носят тёплый и союзнический характер

Вконце февраля президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетил Россию с первым официальным визитом.
В ходе диалога были подписаны различные документы и обсуждены перспективы развития отношений между странами. Как известно, Россия является одним из приоритетных партнеров для Кыргызстана, и минувший год это продемонстрировал в очередной раз, ведь в период пика пандемии значительный вклад в облегчение ситуации в стране оказала именно Россия.
Сегодня, 2 марта, эксперты обсудили итоги визита в ходе конференции «Итоги визита президента КР в РФ: основные направления и перспективы межгосударственного сотрудничества Кыргызстана и России в 2021 году», которая была организована клубом региональных экспертов «Пикир».
О перспективах отношений между Кыргызстаном и Россией, а также об итогах визита рассказал посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко.
«Наши отношения действительно носят не только тёплый характер, это союзнические и привилегированные отношения. С подобной оценкой выступил и Жапаров. Каркас наших отношений, как известно, давно выстроен. Очень важно было подтвердить курс на развитие наших союзнических отношений. С этой задачей визит справился очень успешно. В ходе визита были достигнуты определенные соглашения. Сегодня у нас есть понимание того в каком направлении двигаться. Не случайно стороны договорились продолжить все те мероприятия, которые не удалось закончить в прошлом году в ходе перекрестного года. Было запланировано множество мероприятий и не только гуманитарного направления. Нам очень важно обеспечить направление планов, которые мы не успели закончить. Нам необходимо идти параллельным курсами во всех направлениях. В ходе визита ставился вопрос о продвижении гуманитарного направления. В этом контексте обсуждалось направление учителей не только по языку, но и по другим предметам в Кыргызстан», - рассказал Удовиченко в ходе конференции.
Источник: ИАЦ «Кабар»
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